Ab Freitag Streiks an deutschen Flughäfen: Flüge von und nach Innsbruck betroffen

Ein Warnstreik der Gewerkschaft hat große Folgen für den innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. An den großen deutschen Airports wie Frankfurt oder München soll es am Freitag keinen regulären Passagierflugbetrieb geben. Auch der Flughafen Innsbruck ist dadurch betroffen.

Frankfurt, Innsbruck ‒ Auf Flugpassagiere kommen am Freitag wieder Turbulenzen zu. Die Gewerkschaft Verdi will sieben deutsche Flughäfen mit einem Warnstreik lahmlegen – mit Folgen für Hunderttausende Passagiere, wie der Flughafenverband ADV befürchtet. Der Verband erwartet, dass weite Teile des innerdeutschen und internationalen Luftverkehrs nicht stattfinden. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg kündigten an, am Freitag den regulären Passagierbetrieb einzustellen.

Auch der Flughafen Wien-Schwechat ist betroffen . "Zwischen Wien und den Destinationen Stuttgart, München, Hamburg und Frankfurt fallen nach derzeitigem Stand am Freitagalle Flüge aus - das sind in Summe 54 Flüge - 27 abfliegende und 27 ankommende Flüge - zwischen Wien und diesen vier Airports", teilte der Flughafen mit.

Der reguläre Passagierbetrieb werde in Frankfurt am Freitag nicht möglich sein, teilte die Betreiberin Fraport mit. Ausgenommen seien Notflüge. Allein in Frankfurt waren für Freitag 1005 Flugbewegungen geplant. Fraport sprach von 137.000 betroffenen Passagieren. Sie rief Fluggäste auf, nicht zum Flughafen zu kommen und sich bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren. Auch Umsteiger sind betroffen. Die Lufthansa muss alleine an ihren wichtigsten Standorten Frankfurt und München rund 1200 Flüge streichen, wie ein Sprecher am Mittwochabend ankündigte.