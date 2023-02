Schlepper in Kärnten mit 36 Personen in Kastenwagen erwischt

Arnoldstein – Ein mutmaßlicher Schlepper, der 36 Erwachsene in einem Kastenwagen transportiert hatte, ist Donnerstagfrüh in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) erwischt worden. Bei den 32 Männern und vier Frauen handelt es sich vermutlich um indische und pakistanische Staatsbürger. Der Lenker, ein 20-jähriger ukrainischer Staatsbürger, wurde festgenommen, die Einvernahme lief am zu Mittag noch, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.