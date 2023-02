Fasnacht am „Unsinnigen”: Frauen gaben in Patsch wieder den Ton an

In der stark männerdominierten Welt der traditionellen Tiroler Fasnacht sind sie eine absolute Ausnahmeerscheinung – die Patscher Schellenschlagerinnen, die am „Unsinnigen Donnerstag“ wieder mit ihrem farbenfrohen und lautstarken Auftritt zu begeistern wussten.

In dem von der Hexe vorgegebenen Takt zogen die kostümierten, mit Holzlarven maskierten Teilnehmerinnen – ausschließlich Frauen und Mädchen, die in Patsch leben oder von dort stammen – mit ihren Schellen in Zweierreihen durchs Dorfzentrum. Der kollektive, rhythmische Klang der Schellen, die, mit beiden Händen am Griff, hinter dem Rücken getragen werden, sorgte für eine fast schon mystische Atmosphäre.