Zwischen Glamour und Protest: Das war der Wiener Opernball 2023

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kehrte der Opernball am Donnerstag in die Wiener Staatsoper zurück. Der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić setzte neben all dem Glanz und Glamour auch ein Zeichen der Solidarität: Die Besucherinnen und Besucher des seit Monaten ausverkauften Balls mussten angesichts der vielen Krisen erstmals einen "Solidaritätsaufschlag" für Tickets und Gastronomie bezahlen.