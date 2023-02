Bitcoin steigt über 25.000 US-Dollar

Frankfurt – Der Bitcoin hat am Donnerstag von der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und ist über 25.000 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 25.248 Dollar (23.596 Euro) – damit baute der Bitcoin die deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus. Der aktuelle Kurs ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr.