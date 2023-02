Viele Sorgen, erste Rechnungen: Über explodierende Energiekosten wurde viel berichtet. Jetzt schlagen sie aber so richtig zu. Das zeigt sich auch an zwei ganz unterschiedlichen Beispielen aus dem Land. Da sind die Sorgen eines Unternehmers aus dem Bezirk Landeck oder die Nöte einer ganzen Siedlung in Völs.