Bereits acht Tote nach Tropensturm in Neuseeland

In Neuseeland werden im Zuge des Zyklons "Gabrielle" immer mehr Einzelheiten über die verheerenden Schäden bekannt. Die Zahl der Todesopfer ist bis Freitag auf acht gestiegen, nachdem ein Mann im Alter von etwa 70 Jahren und später eine ältere Frau in der Region Hawke's Bay tot aus den Fluten geborgen worden waren, wie Medien berichteten. Nach Angaben der Polizei gibt es weiter große Sorge um mehr als 3.000 Menschen, die noch nicht kontaktiert werden konnten.

Zehntausende Menschen sind weiter ohne Strom. In der Ortschaft Muriwai nahe der Großstadt Auckland wurden am Freitag Evakuierungsbefehle erteilt. Dort drohten Erdrutsche, teilte der Notdienst von Auckland auf Twitter mit. Anrainer wurden aufgefordert, sich umgehend zu Fuß in Sicherheit zu bringen, alles hinter sich zu lassen und lediglich ihre Haustiere mitzunehmen. In Muriwai waren in den vergangenen Tagen zwei Feuerwehrmänner ums Leben gekommen, als ein Haus durch einen Erdrutsch in sich zusammenstürzte.