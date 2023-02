„Das trifft einen“: Verluste bei NÖ-Wahl auch in Karners Heimatgemeinde

Wien – Texingtal liegt nicht ums Eck von Wien. Eineinviertel Stunden Fahrt in der Früh, ebenso lang am Abend zurück. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) als bekennender Niederösterreicher pendelt dennoch täglich in seinen Heimatort südlich von Melk. Er nutzt die Zeit zum Arbeiten, erzählte der 55-Jährige als Gast der Tiroler Tageszeitung in Wien.