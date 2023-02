Akute Klimakrise im musealen Herzstück: Elf Bewerber:innen für Chefposten

Wie unumgänglich ein Umbau bzw. eine Sanierung des musealen Herzstücks ist, wurde in den vergangenen Tagen offensichtlich. Wo die hauseigenen RestauratorInnen wegen akuter und nicht in den Griff zu bekommender Schwankungen von Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit vorsorglich die Reißleine ziehen mussten. Indem sie zwei Räume der Dauerausstellung leer räumten und die Kunstwerke vorsorglich in das museale Depot in Hall evakuierten. Darunter Meisterwerke der Moderne etwa von Gustav Klimt genauso wie kostbare alte Musikinstrumente.