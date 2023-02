Haie laden zur Play-off-Party: Zuerst gewinnen und dann feiern

Innsbruck – Die Clubführung hat nach dem erstmaligen Play-off-Einzug nach fünf Jahren in den Partymodus geschaltet – beim Einlass bekommt jeder Zuschauer gegen freiwillige Spenden (für den Nachwuchs) ein Play-off-T-Shirt und nach dem Match in der Tiwag-Arena steppt bei einer Play-off-Party im Foyer A der Olympiaworld der Bär. Bei zehn Euro Eintritt sind drei Getränke (Bier, Spritzer, Limo oder Mineral) inkludiert. Auch die Cracks werden nach einem hoffentlich heißen letzten Heimspiel dabei hautnah antanzen.

„Die Fans sind schon die ganze Saison großartig hinter uns gestanden“, notieren Verteidiger Jamal Watson und Cheftrainer Mitch O’Keefe im selben Wortlaut. Die Haie haben ihnen in dieser Saison auch jede Menge serviert. Mit Brady Shaw, Adam Helewka und Daniel Leavens stellt man drei Angreifer in den Top vier der Scorerliste, im Powerplay lachen die Haie (30 Prozent) immer noch von Platz eins. Und mit Watson stellen sie vielleicht den schnellsten Crack in der Liga: „Das freut mich zu hören. Ich nehme es auf jeden Fall mit“, lachte der Geadelte gestern übers ganze Gesicht. Ein verlorener Zahn sei als „Preis“ für diese bislang überragende Saison absolut verschmerzbar. Watson richtete den Fokus aber in erster Linie auf die Graz 99ers aus, die um ihre letzte(n) Chancen für die Top Ten und einen Platz im Pre-Play-off kämpfen: „Die werden um ihr Leben rennen. Aber es ist gut für uns, auf einen motivierten Gegner zu treffen.“