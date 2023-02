Schwarz gab Gold im Riesentorlauf aus der Hand: „Trotzdem happy mit Bronze“

Marco Schwarz gab erst im Schlussteil des zweiten Laufs seine Halbzeitführung beim Riesentorlauf der Herren aus der Hand und landete auf Platz drei. So ging Gold an Top-Favorit Marco Odermatt, der sich vor seinem Schweizer Landsmann Loic Meillard durchsetzte. Auf dem undankbaren Blechrang vier: Stefan Brennsteiner. Das bereits siebte ÖSV-Blech bei dieser WM.

Courchevel – Marco Schwarz ist im zweiten Durchgang des WM-Riesentorlaufs in Courchevel die Goldmedaille noch abhanden gekommen. Der Kärntner fiel als Halbzeitführender auf den dritten Platz zurück. Den Titel holte sich Topfavorit Marco Odermatt, der nach der Abfahrt seinen zweiten Triumph einfuhr. Silber ging an seinen Schweizer Landsmann Loic Meillard. Für Österreich war es die siebente Medaille. Schwarz eroberte bereits das zweite Edelmetall nach Silber in der Kombination.