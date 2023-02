Frau gab ihre verschüttete Kuh nicht auf: „Birican“ nach elf Tagen befreit

Dardagan – Birgül Tuncay gab ihre verschüttete Kuh niemals auf. Elf Tage lang habe die Bäuerin ihre eingeklemmte Kuh namens Birican in einem Dorf in der Südosttürkei gefüttert. Nun haben Helfer das Tier befreit, wie etwa der Sender CNN Türk am Freitag berichtete. "Heute bin ich sehr glücklich, Gott sei Dank", sagte Bäuerin Tuncay in einem Video. "Ich liebe meine Tiere wie meine Kinder."