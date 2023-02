Mit „Schöne Maid“ wurde er zum Star: Schlagerlegende Tony Marshall ist tot

Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte.

Baden-Baden – Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied „Schöne Maid“.

Geboren wurde er als Herbert Anton Bloeth – später änderte er den Familiennamen in Hilger, den Geburtsnamen seiner Mutter – in Baden-Baden, wo er bis zuletzt lebte. Seine Gesangskarriere begann Marshall 1954 als Chorsänger beim damaligen Südwestfunk. Er studierte in Freiburg und Karlsruhe Musik mit der Fachrichtung Opernsänger.