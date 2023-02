Niederländer und Deutscher brachen in Reutte in CBD-Automaten ein

Reutte – Binnen kürzester Zeit konnte die Polizei am Freitag nach dem Einbruch in einen CBD-Automaten zwei Tatverdächtige ausforschen: Bei einer Schleierfahndung im deutschen Pfronten wurden der 20-jährige Deutsche und der 18-jährige Niederländer mit dem Diebesgut erwischt.

Der Einbruch hatte in der Nacht zum Freitag stattgefunden. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Die beiden Männer werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)