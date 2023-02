Mitarbeiter getötet: Ärzte ohne Grenzen stoppt Arbeit in Burkina Faso

Ouagadougou – Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) stellt nach dem Tod zweier Mitarbeiter bei einem Angriff in Burkina Faso vorübergehend ihre Arbeit in dem westafrikanischen Land ein. Das teilte eine MSF-Sprecherin am Freitag mit. Bis auf weiteres werde die Organisation dort nur noch in lebensbedrohlichen Notfällen helfen. Der Schritt sei nötig, um die Risiken zu analysieren, denen die Teams derzeit ausgesetzt seien.