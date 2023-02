Bittere Niederlage: Die Haie tauchten vor der Party unter

Innsbruck – Dass sich fast die ganze Halle in den weißen Play-off-T-Shirts präsentiert, die die Innsbrucker Haie gegen freiwillige Spenden vor dem Match austeilten, blieb ein Wunsch. Dennoch war die Begeisterung über den erstmaligen Viertelfinal-Einzug nach fünf Jahren auf den Rängen der Tiwag-Arena deutlich spürbar.

Die Hausherren machten auch gleich ordentlich Dampf, das erste Tor ging zum 0:1 für die ersatzgeschwächten Graz 99ers aber aufs Konto von Ex-Hai Sam Antonitsch. Nach vielen vergebenen Topchancen traf Liga-Topscorer Brady Shaw zum überfälligen 1:1 (15.). Keine zwei Minuten später netzte Simon Bourque in Unterzahl nach feiner Mackin-Vorlage zur 2:1-Führung ein und die Rangordnung war wieder hergestellt.

„Blau-Rot ist unsere Liebe ...“ oder „... die Haie, die Haie, die Haie sind da“, gaben Die jungen Zillertaler in der ersten Drittelpause einen neuen HCI-Fansong zum Besten. So konnte es schließlich weitergehen. Aber auch hier blieb der Wunsch Vater des Gedankens.

Die Haie verabsäumten es im Mitteldrittel, gegen einen angeschlagenen Gegner, der um seine letzte Chance um die Top Ten und das Pre-Play-off kämpft, entscheidend nachzulegen und stolperten stattdessen in das vielleicht schlechteste Heimdrittel, das sie in dieser herausragenden Saison gespielt haben. Denn nach 40 Minuten führten die Steirer mit 2:3. Bezeichnenderweise war das dritte Graz-Tor ein unglückliches Mader-Eigentor. Im Kollektiv galt an der ein oder anderen Stelle mit dem fehlenden letzten Nachdruck mit Sicherheit der Spruch „Hochmut kommt vor dem Fall“.