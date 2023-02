Sechs Tote bei Amoklauf im US-Staat Mississippi

Im US-Staat Mississippi hat es am Freitag bei einem Amoklauf an vier verschiedenen Orten sechs Tote gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, bestätigte die Polizei Freitagabend (Ortszeit) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur Berichte von lokale Medien und Zeugen. Die Bluttat ereignete sich in Arkabutla, einem Dorf mit weniger als 300 Einwohnern in Tate County im Norden von Mississippi, etwa 60 Kilometer südlich der Metropole Memphis im US-Staat Tennessee.