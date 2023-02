Nach Streiks wieder Regelbetrieb auf deutschen Flughäfen

Nach dem Warnstreik an mehreren großen Flughäfen in Deutschland wird am Samstag nur noch mit wenigen Beeinträchtigungen gerechnet. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beginnt nach dem nächtlichen Verbot um 5 Uhr wieder regulär der Betrieb. In Hannover, wo es kein Nachtflugverbot gibt, erwarten die Betreiber abgesehen von wenigen Flugstreichungen in der Früh wieder weitgehend normales Geschäft. Ähnlich äußerte sich der Flughafen Bremen.