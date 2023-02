VP-Nationalräte protestieren gegen Umweltministerin Gewessler

Innsbruck, Wien – Wie berichtet, hat sich Umweltministerin Eleonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit elf Amtskollegen in einem Brief an die EU-Kommission für den strengen Schutz des Wolfes auf EU-Ebene eingesetzt. Jetzt bringen die Tiroler Nationalratsabgeordneten Josef Hechenberger, Hermann Gahr und Franz Hörl (alle ÖVP) eine parlamentarische Anfrage an Gewessler ein und sparen dabei nicht mit Kritik.