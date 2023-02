Tiroler Kulturzeitschrift Quart: Vom Loch zum Nabel der Welt

Innsbruck – Das Konzept der Tiroler Kulturzeitschrift Quart, die linken Seiten jeweils zu so etwas wie einem „Echoraum“ für das, was es rechts zu lesen gibt, zu machen, wird seit der Nr. 1 jeweils neu durchdekliniert. In der bereits 40. Ausgabe der Tyrolensie der ganz speziellen Art von Patrick Bonato in der Form einer Graphic Novel mit dem Titel „The Good Garden“. Mit einem Ende, das zutiefst verstörend ist.