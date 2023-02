Ötztal forciert die Botschafter des Genusses für Lehrlinge

Insgesamt acht Gastro-Angestellte nutzen bereits die Ausbildungsmöglichkeit und können sich für verschiedene Workshops anmelden. Beim Brotbacken mit Gerhard Gstrein (Gstrein’s Brot) in Längenfeld, in der Ötztaler Brauerei „Sölsch“ in Sölden oder beim Besuch heimischer Metzgereien lernen sie mehr über die regionalen Erzeugnisse, die sie ihren Gästen servieren. Im Sommer folgen weitere Module. Auf dem Programm stehen unter anderem Saiblingfischen oder das Herstellen von Speiseeis, Gebirgshonig und Ziegenkäse. Außerdem werden Trends wie „Foodhunting“ (Suche nach neuen Zutaten) vermittelt. Weiteres Highlight: ein Kochworkshop mit Küchenmeister Philipp Stohner, der sein Wissen zu Innovationen in der Küche, regionalen Lebensmitteln und der Kunst des „Storytellings“ teilt.