NS-Wiederbetätigung: Tiroler Neonazi-WhatsApp-Gruppe ging ins Geld

Bezüglich kinderpornografischer Inhalte dürfte sich das aufgrund der breiten medialen Thematisierung schon herumgesprochen haben. Nunmehr fast schon wöchentlich am Landesgericht stattfindende Schwurgerichtsprozesse wegen NS-Wiederbetätigung über Postings zeigen jedoch, dass wohl allzu viele Mitbürger auf dem rechten Auge blind sind. So sollte man Aktivitäten und Zusendungen in Gruppen, an denen man teilnimmt, lieber mit beiden Augen sorgfältig betrachten.