Kostenlose HPV-Impfaktion in Innsbruck am 1. März

Innsbruck – Im städtischen Gesundheitsamt in Innsbruck findet am 1. März von 13.30 bis 16 Uhr eine kostenlose HPV-Impfaktion statt. Die Impfung ist vorbeugend gegen Krebsarten wirksam, für die Humane Papilloma-Viren (HPV) verantwortlich gemacht werden. Sie senkt das Risiko für Genitalwarzen und Gebärmutterhalskrebs um bis zu 90 Prozent und reduziert auch das Risiko, an Rachen-, Kehlkopf-, Scheiden-, Anus- und Peniskrebs zu erkranken.