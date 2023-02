Kaffeegutscheine im Unterland sollen Menschen mit wenig Einkommen helfen

Kufstein – Das Freiwilligenzentrum KUUSK und der Soroptimist Club Kufstein haben sich zusammengetan, um ein wenig Freude in das Leben der durch die Teuerungswelle schwer Betroffenen zu bringen. Das gemeinsame Projekt ermöglicht einkommensschwachen Menschen soziale Teilhabe in Form von Caféhausbesuchen. Die Kaffeegutscheine werden in teilnehmenden Cafés und Bäckereien von Gästen erworben und in aufgestellten „Spendenboxen“ eingeworfen.