Wolfsproblematik: Bayerische Bauern hoffen auf Tiroler Weg

Bayern will nun den Tiroler Gesetzesentwurf prüfen und strebt eine ähnliche Regelung an, wobei dort die Regulierung des Wolfsbestandes im Naturschutz angesiedelt ist, was alles nicht einfacher mache. Auch unter Bayerns Bauern herrscht die Meinung vor, dass auf den alpinen Almen und Weiden Herdenschutz technisch nicht möglich und finanziell nicht machbar ist, hieß es. Neueste Daten dazu würden vorliegen und den Aussagen diverser NGOs und Ökoparteien widersprechen. In Sachen Senkung des FFH-Schutzstatus für Wölfe in Brüssel glaubten die bayerischen Teilnehmer, dass vom grünen Bundesminister Deutschlands, Cem Özdemir, keine Unterstützung zu erwarten sei.