Schöne Töne zur Generalversammlung des Blasmusikverbandes

Matrei i. O. – Am 11. März steht im Matreier Tauerncenter ein Festkonzert mit der Bläserphilharmonie Osttirol auf dem Programm. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Ad Festum“ und bildet den Auftakt zur Generalversammlung des Blasmusikverbandes Tirol.

Das Ensemble besteht seit 2012 und widmet sich der sinfonischen Blasmusik, es hat etwa 70 Musiker und Musikerinnen. Neben vielen anderen Auftritten gab die Bläserphilharmonie bei den Promenadenkonzerten in Innsbruck 2016, 2018 und 2022 eine Probe ihres Könnens. Am 11. März spielt das Orchester unter anderem die Uraufführung des Stücks „Ad Festum“ von Martin Wibmer, die Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé, den „Gstondnen Tiroler Marsch“ von Hansl Klaunzer und einen Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur.