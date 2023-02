8500 Unternehmen in Österreich warten noch auf Covid-Hilfen

Wien – Laut der Wirtschaftsberatungskanzlei Finanzombudsteam warten immer noch rund 5000 österreichische Unternehmen auf den Verlustersatz 2 und weitere 3500 Unternehmen auf den Verlustersatz 3. Die Summe der ausstehenden Auszahlungen beträgt satte 369 Millionen Euro. Unzählige Unternehmen stehen dadurch vor der Zahlungsunfähigkeit, so das Finanzombudsteam in einer Aussendung am Freitag.