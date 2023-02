Entfesselte Musiker auf der Reise über den „Großen Teich“

Innsbruck – Da macht das Zuhören Spaß: ein entfesseltes Tiroler Symphonieorchester Innsbruck voller Spielfreude, ein hochgradig kreativer Pianist mit feinster Technik und ein Dirigent, der sich mit voller Wucht ins Geschehen wirft. Das vierte Symphoniekonzert im Innsbrucker Congress am Donnerstagsabend bot in hervorragender Weise die Möglichkeit, in die „American Classics“ einzutauchen.

In keinem Werk manifestiert sich besser der „American Way of Life“ in der Musik des 20. Jahrhunderts – Jazz eingerahmt in Symphonik. Mit viel Freiheit für den Solisten ausgestattet. Die nahm sich dann der Rumäne Daniel Ciobanu am Flügel aus ganzem Herzen und mit überbordender Musikalität. Mit ihm saß ein echter Tastenzauberer auf der Bühne, der die „feine Klinge“ vorzieht und den pianistischen Vorschlaghammer zu Hause lässt. Nur, und nun kommt die einzige Einschränkung im sonst so gelungenen Abend, den hätte er manches Mal im Zusammenspiel benötigt.