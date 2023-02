„Unzumutbar“: FPÖ Niederndorf will Ausweichverkehr auf Inntalautobahn zwingen

Niederndorf – 16.211 Fahrzeuge auf der Walchseestraße (B172) durch Niederndorf. Am 30. Dezember wurde an der Zählstelle des Landes Tirol die meisten Fahrzeuge an einem Tag in diesem Bereich erfasst. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verkehr beträgt normal 9756 Fahrzeuge am Tag. „Das ist unzumutbar geworden“, analysiert Gemeindevorstand Thomas Lorenz (FPÖ).

Niederndorf leidet genauso wie Kufstein, Ebbs und in weiterer Folge Walchsee an starken Reisetagen unter dem Ausweichverkehr der Urlauber, die sich auf ihrem Weg in die Ferienregionen durch die Dorfzentren stauen. Daher stehen vor den Ortseinfahrten bereits Dosierampeln. Außerdem gibt es ein sektorales Fahrverbot auf der Erler Straße in Richtung Niederndorf. Aber wenn an den Bundesstraßen nichts mehr geht, wird jede noch so kleine Nebenstraße zur Transitroute.





Das ist für die Freiheitliche Partei Niederndorf (FPN) im dortigen Gemeinderat nicht mehr akzeptabel. „Da unsere Vorschläge im Verkehrsausschuss nicht weiter behandelt wurden, haben wir am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht“, berichtet Lorenz. So habe das Fahrverbot auf der Erler Straße nicht die versprochene Wirkung erzielt. Die Krux dabei: Das Verbot gilt nur in eine Richtung, daher weichen Urlauber, vom Navi gesteuert, Richtung Staatsgrenze durch das Gemeindezentrum in Richtung Passionsspieldorf und dem folgenden Grenzübergang aus. Das FPN-Rezept dagegen: Die Gemeindeführung soll bei den zuständigen Stellen auf Landesebene ein Abfahrverbot auf der Bundesstraße für den Durchzugsverkehr erwirken. Sehr viel weiter geht der zweite Punkt des Antrags: Auch die Autobahnausfahrten Kufstein Nord und Süd sollen für den Transitverkehr dicht sein, „da bei einem Rückstau die Fahrzeuge über Ebbs und Niederndorf ausweichen“, schlägt Lorenz vor.