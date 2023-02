Wohnen in Innsbruck: Zweite Liste für den Mittelstand kommt erst im Juli

Innsbruck – Eigentlich hätte die vieldiskutierte zweite Wohnungswerberliste für den Innsbrucker Mittelstand ja schon mit 1. März eingeführt werden sollen – dass dieser Termin nicht zu halten sein würde, hatte sich zuletzt aber bereits abgezeichnet. Seit der Sitzung des Ausschusses für Wohnungsvergabe gestern Nachmittag steht fest: Es wird erst im Juli so weit sein.

Nach langer Diskussion habe man sich auf eine „sehr konstruktive Lösung im Interesse der Sache einigen können“, berichtet Ausschussvorsitzender Benjamin Plach (SPÖ). Konkret soll ein Antrag an den Gemeinderat gerichtet werden, der mehrere zentrale Punkte umfasst: Das grundsätzliche Bekenntnis zur Einrichtung einer solchen Mittelstandsliste bleibt aufrecht. Die beschlossenen Richtlinien werden jedoch rechtlich geprüft und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem städtischen Amt für Wohnungsvergabe überarbeitet. So soll auch den von Amtsseite geäußerten Bedenken Rechnung getragen werden. Das Ergebnis der rechtlichen Prüfung muss dem Ausschuss bis 31. Mai vorgelegt werden. Bis diese Prüfung und die etwaige Überarbeitung abgeschlossen sind, wird das Inkrafttreten der jetzigen Richtlinie bis 1. Juli 2023 ausgesetzt.