Opel Astra Diesel: Der Letzte seiner Generation

Dornbirn – „Der Feind ist ein Freund, der dich zum Handeln anstachelt.“ Der Satz stammt vom amerikanischen Schriftsteller und Journalisten Elbert Hubbard, der als begeisterter Pferdezüchter galt und Ende des 19. sowie zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirkte. Mit Autos hatte er – auch der Zeit geschuldet – nichts am Hut. Das EU-Parlament schon. Dessen Abgeordnete haben sich in dieser Woche mehrheitlich für das Aus der Verbrennungsmotoren in Neufahrzeugen ab 2035 ausgesprochen, da Diesel- und Benzinmotoren mit ihren CO2-Emissionen den Klimawandel fördern. Der Feind sitzt unter der Motorhaube, das angestachelte Brüssel handelt.

Der Astra Diesel mag ein ganz frisches Auslaufmodell sein, er ist jedenfalls ein Kompaktwagen, der ganz viel Auslauf an einem Stück offeriert. Er lässt sich Zeit, bis der nächste Tankstopp fällig wird. Und die Zeit können die Insassen ganz gut nützen, zumal die hier zur Verfügung gestellte GS-Line-Ausstattung samt einigen Extras Beachtliches mit sich bringt. Allein die 360-Grad-Kamera mit hochauflösenden Bildern ist eine Empfehlung wert, da sie in Verbindung mit den Parksensoren vorne wie hinten ein leichtes Rangieren ermöglicht. Dies bestätigt sich bei mehreren Parkmanövern, denn eines ist der Astra der neuesten Generation nicht: übersichtlich nach hinten. Dafür ist das Heckfenster zu klein und die nach außen attraktiv wirkende Dachlinie hinten zu abfallend.

Beim Fahren bemerkbar machen sich eine ausreichend präzise Lenkung, ein ausgewogenes Fahrwerk und wachsame Fahrerassistenten, die manchmal übereifrig zum Bremsen auffordern, obwohl sich kein Fahrhindernis in den Weg gestellt hat. Als qualitätsvoll hat sich neben der guten Verarbeitung zusätzlich das Head-up-Display erwiesen. Was dem Astra Diesel in dieser Konfiguration im Wege stehen könnte, ist der Tarif – der Testwagen kostet 41.039,12 Euro. Vielleicht stachelt ja der Preis die interessierte Kundschaft zum (Ver-)Handeln an.