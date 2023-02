Zweimal Sachbeschädigung in Sölden: Ein Täter erwischt, einer gesucht

Sölden – Die Polizei in Sölden bittet um Hinweise: In der Nacht auf Samstag riss ein Unbekannter in einer Toilette bei der Talstation der Giggijochbahn einen Desinfektionsspender von der Wand und warf ihn zu Boden. Die Tat trug sich laut Aussendung zwischen 0.20 und 0.40 Uhr zu. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 059133/7108 zu melden.