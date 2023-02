Neue Hybridtechnik für SUV von Peugeot: 3008 und 5008 mit 48-Volt-Bordnetz

Wien – Die Ansagen von Peugeot sind recht ambitioniert: Die Löwenmarke, Teil des Stellantis-Konzerns, kündigt noch für heuer den Einbau von 48-Volt-Hybridsystemen in den beiden Sport Utility Vehicles 3008 und 5008 an. Mit der innovativen Technik sollen je 100 Kilometer ein Liter Benzin bzw. 20 Gramm CO2 je Kilometer eingespart werden. Hilfreich dabei ist ein 28 PS starker Elektromotor, der in diversen Fahrsituationen den Verbrennungsmotor spürbar entlasten soll. Das E-Aggregat entwickelt ein maximales Drehmoment von 55 Newtonmetern und bezieht den Strom aus einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie, die mit einer verfügbaren Kapazität von 432 Wattstunden arbeitet. Der Akku ist unter dem Vordersitz des 3008 bzw. des 4008 installiert.