Mercedes will mit dem neuen Sprinter hoch hinaus

Hinter der hohen Front unseres Sprinters verrichtete ein Zweiliter-Vierzylinder-Diesel sein Tagwerk. Er ist – sehr zum Leidwesen der Sechszylinder-Fans – der einzige Motor, den Mercedes im Sprinter verbaut. Er leistet in der 4x4-Variante ordentliche 190 PS, die er mittels Lamellenkupplung im Verteilergetriebe auf alle vier Räder verteilen kann. Torque-on-Demand nennt man diese situationsflexible Variante, die es schon lang bei Pkw gibt. Das System sorgt aber dafür, dass nicht einfach nur die zweite Achse dazugeschaltet wird, sondern im Extremfall auch annähernd 100 Prozent der Motorpower nach vorn oder nach hinten geschickt werden. In der Praxis sieht das aber so aus, dass man sich um nichts kümmern muss. Mit ihm kann man ordentlich Stoff geben. Die 190 PS liefern eine Performance der besonderen Art ab. Perfekt kombiniert mit dem 9G-Tronic-Automatikgetriebe. Dieses sorgt für möglichst niedrige Motordrehzahlen, was sich wiederum positiv beim Verbrauch bemerkbar macht. Mit rund 12 Liter/100 km fanden wir unser Auslangen.