Schweizer Comedienne Hazel Brugger: „Ich hasse Interviews wirklich“

„Kennen Sie diese Frau?“: Die Schweizer Comedienne Hazel Brugger über Schwangerschaft oder Beziehung – nicht über Luke Mockridge. Mit ihrem dritten Bühnenprogramm kommt sie Anfang März nach Innsbruck.

Es heißt, Sie geben nicht gerne Interviews. Weil die FragestellerInnen sich ein besonders lustiges Gespräch wünschen oder weil immer die gleichen Fragen kommen?





Hazel Brugger: Tatsächlich trifft beides zu. Nein, ich hasse Interviews wirklich. Vor allem, weil ich über mich selbst reden muss. Es ist ein unnatürliches Gespräch. Oder wer mag es nicht, alleine ein Wochenende in einem Raum voller Spiegel zu verbringen?

Auf der Bühne sprechen Sie gern über sich. Auch in Ihrem aktuellen Programm „Kennen Sie diese Frau?“.

Brugger: Richtig. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, vor dem Programm kannten mich viele so ein bisschen. Gleichzeitig können viele nicht nachvollziehen, dass ich ein Mensch mit vielen Facetten bin. Ich bin eben nicht nur die, die eine Minute lang einen Politiker interviewt. Oder die, die mal kurz auf der Bühne steht. Im Idealfall – und das wünsche ich mir auch für die Zukunft – passen diese Seiten zusammen, unterstützen sich gegenseitig.

Sie sprechen im Programm aber auch über Ihre Schwangerschaft und Ihre Beziehung. Wo ziehen Sie die Grenze? Was ist zu privat?

Brugger: Ich finde eigentlich krass, dass viele Schwangerschaft als etwas Privates bezeichnen. Spätestens wenn das Kind auf der Welt ist und man es irgendwo in eine Betreuungsstruktur einbettet, ist es ja eigentlich gar nicht mehr so privat. Letztlich ist es Teil der Gesellschaft und es geht uns alle etwas an. Grundsätzlich fällt es mir nicht schwer, eine Grenze zu ziehen. Alles, an dem ich vielleicht selbst noch arbeiten muss, alles, wo ich mir noch nicht sicher bin, das behalte ich für mich.

Andere KabarettistInnen haben eine klar abgegrenzte Bühnen- oder Kunstfigur. Ihnen fühlt man sich auf der Bühne oder im Podcast und auf Youtube sehr nahe. Trennen Sie noch zwischen Beruf und privat?

Brugger: Ich finde nicht, dass ich sehr stark trenne. Also Menschen, die mich gut kennen, waren nicht sehr überrascht, wie ich auf der Bühne oder im Podcast bin. Die Menschen sind eher überrascht, dass sie sozusagen auch mich kriegen. Die Frage, warum andere Leute eine Bühnenfigur haben, ist aber schon spannend. Das ist doch sehr anstrengend, wenn man sich dauernd Gedanken machen muss, wie man zu welchem Zeitpunkt und in welchem Kontext reagiert. Es kann eine Art Schutz sein, wenn man kritisiert wird: Dann werde ja nicht ich kritisiert, sondern meine Bühnenfigur. Ich glaube, heute passt man sich eher daran an, wie man wahrgenommen werden will. Wenn man ständig kundtut, man solle nett miteinander sein, und im Hintergrund schreit man seine Mitarbeiter an – das geht halt nicht mehr.

Sie haben online mehrmals betont, dass es Ihnen bei allen Projekten wichtig ist, MitarbeiterInnen fair zu bezahlen. Haben oder machen Sie selbst in der Branche dahingehend schlechte Erfahrungen?

Brugger: Ja, ich habe schon bei einigen Drehs gemerkt, dass es wichtig war, vor der Kamera ein gutes Gefühl zu vermitteln, während der Umgangston hinter der Kamera ein rauer war. Bei den Produktionen mit meinem Mann sind aber wir die Chefs. Wir können steuern, wie viel Spaß wir bei der Arbeit haben. Und ich weiß natürlich, dass es allen mehr Spaß macht, wenn jeder fair bezahlt wird.

In der etablierten Comedybranche im Fernsehen hat man dagegen das Gefühl, es bleibt alles gern beim Alten. Auch was den Nachwuchs betrifft, der oft fehlt.

Brugger: Ich sage es mal diplomatisch: Es hat schon einen Grund, dass ich nicht dauernd im Fernsehen bin. Es ist natürlich eine Größenfrage – soll nicht heißen, dass Menschen beim Fernsehen andere nicht gern fair behandeln. In einem kleinen Team ist es aber immer leichter, den Überblick zu bewahren, wie es jedem Einzelnen geht.

Zur Person Hazel Brugger: Geboren wurde die Comedienne 1993 in den USA. Ihre Karriere startete sie mit Poetry Slam in der Schweiz, die ZDF-„heute show“ holte sie 2016 als Außenreporterin ins Team. Gemeinsam mit Ehemann Thomas Spitzer macht sie die Youtube-Serie „Deutschland Was Geht“. Am 20. März startet ihr neuer Podcast „Hazel Thomas Hörerlebnis“. Am 3. März gastiert Brugger mit „Kennen Sie diese Frau?“ im Innsbrucker Congress.

In „One Mic Stand“ haben Sie sich selbst um den „Nachwuchs“ gekümmert. Sie haben Karl Lauterbach, den deutschen Gesundheitsminister, zum Comedian gecoacht. Darf ein Politiker lustig sein?

Brugger: Ich finde es schon gut, wenn ein Politiker Humor hat. Auch weil es wahnsinnig anstrengend ist, die Welt ganz ohne Humor wahrzunehmen. Man bekommt ja genauso viel hin, wenn man über Sachen lachen kann. Das Problem ist, wenn Politiker mit der Intention, der Lustige zu sein, in Interviews gehen. In erster Linie wählt man sie, damit sie ihre Arbeit machen. Am Ende ist es auch diese Fallhöhe, die politische Satire lustig macht.

Mit der Ankündigung zu Ihrem Programm kam auch die Info zum neuen Programm „Trippy“ von Luke Mockridge.

Brugger: Oh, das klingt ja „trippy“. Aber zu Mockridge möchte ich eigentlich nichts mehr sagen.

Beim Comedypreis haben Sie mit T-Shirts auf die Vorwürfe sexualisierter Übergriffe gegen Mockridge hingewiesen. Sie meinten damals, es gehe ums Aufzeigen.

Brugger: Genau, darum ging es mir. Ich mache es mir aber nicht zur Lebensaufgabe, in diesem Fall für „Gerechtigkeit“ zu sorgen. Dennoch fände ich es komisch, wenn man die Möglichkeit, aufmerksam zu machen, nicht auch nutzt.

Neben Comedy haben Sie ein Wimmelbuch veröffentlicht und zuletzt eigene Limonade. Auf welches Produkt oder welches Projekt hätten Sie noch richtig Bock?

Brugger: Projekt: Ich würde gerne eine eigene Fernsehsendung machen. Produkt: Vielleicht Bettwäsche? So wie in den Neunzigern, wo es neben Postern auch Bettwäsche gab. Für die Megafans.

Gibt’s in puncto Fernsehsendung schon eine konkrete Idee?

Brugger: Ja, durchaus. Ich darf aber nicht darüber reden.

Es steht also etwas an.

Brugger: Das kann ich leider nicht beantworten.

Und Bühnenprogramm?

Brugger: Nach „Kennen Sie diese Frau?“ werde ich erstmal Pause von der Bühne machen. Was Kreativität betrifft, habe ich gemerkt, es gibt eine Sähzeit und eine Erntezeit. Da muss ich mir in meinem hohen Alter doch schon etwas Zeit geben.