Skitourengeher stürzte bei Abfahrt von Dreiländerspitze und brach sich Unterschenkel

Gaschurn – Bei der Abfahrt von der Dreiländerspitze in der Silvrettagruppe ist am Freitag ein 51-jähriger Skitourengeher schwer verletzt worden. Der Mann war gemeinsam mit vier Begleitern in der Silvrettagruppe unterwegs, die Wintersportler starteten am Vormittag in Gaschurn auf der Bielerhöhe und gingen durchs Ochsental in Richtung Vermuntgletscher.