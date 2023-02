Finnland: Wollen zusammen mit Schweden NATO beitreten

München – Wie schon am Freitag bei ihrem Besuch bei Kanzler Karl Nehammer hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin auch am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz erneut betont, dass ihr Land zusammen mit Schweden der NATO beitreten wolle. Beide Regierungen hätten „klare Botschaften" an die Türkei und Ungarn gesendet, dass die Aufnahme in das Bündnis geschlossen geschehen solle, sagte Marin in einer Podiumsdiskussion mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.