Doskozil lehnt mehr Kompetenzen für Minister im Gesundheitwesen ab

Wien – Eine klare Absage erteilt der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Burgenlands Hans Peter Doskozil (SPÖ), dem Wunsch von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach mehr Kompetenzen im Gesundheitswesen. Die Länder hätten sich bereits darauf verständigt, „dass wir keine Staatsreformdiskussion führen, sondern wir führen Finanzausgleichsverhandlungen", sagte Doskozil am Samstag im Ö1-„Morgenjournal".

Der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigte sich angesichts der Geschlossenheit der Bundesländer im Ö1-„Journal zu Gast" zuversichtlich, dass es im Zuge des Finanzausgleichs auch zu Reformen im Gesundheitswesen kommt. Für ihn geht es dabei vor allem um das „permanente Ping Pong" zwischen dem niedergelassenen und dem Spitalsbereich, das „hängt uns zum Hals raus". Das Gesundheitssystem könne so die medizinischen Entwicklungen nicht mehr abbilden. Deshalb sei „eine neue Finanzierungssäule" für den ambulanten Bereich nötigt, erneuerte Hacker die Idee der Länder für eine dritte Finanzierungsquelle neben Sozialversicherung und Ländern.

Für den Mangel an Kassenärzten machte der Stadtrat die Ärztekammer mitverantwortlich. Der niedergelassene Bereich sei entscheidend von der Ärztekammer mitgeprägt, weil über die Kassenstellen die Ärztekammer gemeinsam mit der Sozialversicherung entscheide. Hacker bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach Einschränkung der Kompetenzen der Ärztekammer. Auf eine entsprechende Frage sagte der Stadtrat: „Es wird notwendig sein, in einigen Bereichen nachzuschärfen." (APA)