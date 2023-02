Frankreich bremste Norwegen aus und holte Staffel-Gold

Die unglaubliche Siegesserie von Johannes Thingnes Bö ging am Samstag im Staffelbewerb bei der WM in Oberhof zu Ende. Österreichs Quartett musste sich ersatzgeschwächt mit Rang 14 begnügen.

Oberhof – Für Österreichs Biathlon-Männer ist das Staffelrennen am Samstag bei der WM in Oberhof mit einer herben Enttäuschung zu Ende gegangen. David Komatz, Dominic Unterweger, Patrick Jakob und Harald Lemmerer kamen bei extrem schwierigen Bedingungen aufgrund starker Windböen über Rang 14 nicht hinaus. Die Goldmedaille holte sich Frankreich vor Norwegen (+38,8 Sekunden) und Schweden (+1:39,9 Minuten). Die ÖSV-Equipe hatte am Ende einen Rückstand von 6:00,4 Minuten.

Unterweger musste dann gleich dreimal in die Strafrunde und kam als 14. (+2:41,3 Minuten) ins Ziel. „Ich habe am Schießstand zu schlecht gearbeitet, weiß, dass ich es besser drauf habe. Das nervt mich und tut mir extrem leid für das Team“, gab sich der ÖSV-Akteur selbstkritisch. Bei Jakob passte dann die Schussleistung ganz gut, dafür ließ er in der Loipe viel zu viel Zeit liegen. „Läuferisch ist das einfach zu wenig, da muss mehr kommen“, so Jakob. Lemmerer startete als 16. mit einem Minus von 4:36,7 Minuten ins Rennen und konnte immerhin noch zwei Plätze gutmachen.