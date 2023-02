In Pettnau gegen Baum geprallt: Autolenker (59) verletzt

Pettnau – Bei einem Autounfall in Pettnau wurde am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Lenker verletzt. Der Mann war gegen 17.15 Uhr auf der B171 in Richtung Westen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.