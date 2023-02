Tragödie in Kärnten: Auto stürzte in die Drau, junger Lenker tot

Stockenboi – Ein 20 Jahre alter Mann ist am Samstag mit seinem Pkw in der Gemeinde Stockenboi (Bezirk Spittal/ Drau) von der Fahrbahn abgekommen und in die Drau gestürzt. Der Lenker konnte nach einem Großeinsatz der Rettungskräfte nur noch tot aus dem Fluss geborgen werden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte. Was zum Unfall führte, war am Samstagabend noch unklar.