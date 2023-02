Knappe Niederlagen für Tirols Basketball-Teams

Innsbruck – Zwei knappe Niederlagen gab es am Samstag für die Tiroler Basketball-Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Die Swarco Raiders Tirol mussten sich zuhause den Dornbirn Lions mit 83:90 (45:56) geschlagen geben. Top-Scorer der Innsbrucker war Filip Mileta mit 29 Punkten. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Raiders, die aber dennoch die Führung in der West-Liga behalten.