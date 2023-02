Skikurse werden Eltern zu teuer

Wien, Innsbruck – Auf die Piste statt ins Klassenzimmer? Für immer weniger Familien ist die Teilnahme am Schulskikurs noch leistbar. Immer mehr kämen bei Schulveranstaltungen durch die Teuerung „an die Grenze der Finanzierbarkeit oder darüber hinaus“, erzählt der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG). Laut dem Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV) steigen die Anfragen von Eltern, ob sie die Teilnahme eines Kindes am Skikurs verweigern können.