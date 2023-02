Dilemma für Spediteure: Wasserstoff zu teuer, Batterien zu schwer

Dazu kommt: Der Wasserstoff ist in wenigen Minuten an Tankstellen nachgefüllt, die Fahrzeuge stehen nicht für längere Zeit an Ladesäulen. Der Nachteil: Bei der Brennstoffzellen-Technologie ist noch mehr Entwicklungsarbeit als bei Elektro-Trucks nötig. Außerdem mangelt es bis jetzt an grünem Wasserstoff. Dieser ist vergleichsweise teuer und um ihn rangeln sich eine Vielzahl anderer Interessenten wie Stahlkocher. Zudem wird bei der Produktion von Wasserstoff durch Elektrolyse viel Strom benötigt; die Effizienz von Brennstoffzellen-Fahrzeugen ist deutlich geringer als die von Batterie-Autos.