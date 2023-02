Streit in Ötztal-Bahnhof eskaliert: 17-Jähriger bedrohte Kontrahenten mit Messer

Ötztal-Bahnhof, Fügenberg – Auf einem Parkplatz in Ötztal-Bahnhof kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern. Ein 17-jähriger Bosnier und ein 24-jähriger Österreicher dürften sich dabei gegenseitig verletzt haben. Der 17-Jährige soll den Älteren auch mit einem Springmesser bedroht haben. Danach flüchtete er, konnte aber kurz darauf von der Polizei angehalten werden.

Gegen ihn und seinen 20-jährigen Begleiter aus Bosnien wurde an Ort und Stelle ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Beteiligten werden wegen gegenseitiger Körperverletzungen bzw. versuchter Körperverletzung sowie der 17-Jährige zusätzlich wegen Verdachts der gefährlichen Drohung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

In einem Lokal in Fügenberg kam es am Samstagabend ebenfalls zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei dürfte ein 16-jähriger Österreicher einen ebenfalls 16-jährigen Österreicher verletzt haben. Zudem dürfte der Jugendliche zwei weitere Gäste mit einem Taschenmesser bedroht haben. Die Beteiligten werden der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt werden. (TT.com)