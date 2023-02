Schnarchen, Schlafapnoe, Restless Legs: Was uns nachts um den Schlaf bringt

Schlafen ist für Regeneration und Immunsystem von enormer Bedeutung, doch manchmal will es damit gar nicht klappen. Wir wippen mit den Beinen, drehen uns von der einen auf die andere Seite und grübeln über den Tag nach. Doch was passiert, wenn diese Phase nicht nur eine Nacht anhält, sondern Wochen oder sogar Monate? Wie leidet unsere Gesundheit, wenn wir nicht schlafen? Und was löst Schlafstörungen wie Schnarchen, das Restless Legs Syndrom oder Schlafwandeln aus? Die Innsbrucker Schlafforscherin Anna Heidbreder kennt die Antworten.