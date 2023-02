Wer bleibt ungeschlagen? WSG fordert Bullen im echten Spitzenspiel im Tivoli

Von bisher neun Ligaduellen mit Salzburg hat die WSG acht verloren. Aber: In den vier Heimspielen im Tivoli gelang dem Außenseiter immer zumindest ein Tor, im April 2021 gab es gar einen 3:2-Überraschungssieg. Damit sind die Wattener auch das letzte Team, das den Salzburgern drei oder mehr Tore einschenkte.

Kofi Schulz könnte es heute wieder mit Amar Dedic zu tun bekommen. Die WSG führt die Rückrunden-Tabelle an.

Für Trainer Thomas Silberberger – genau vier WSG-Akteure, die damals auf dem Rasen standen, sind heute noch dabei – ist der damalige Sieg freilich keine „Benchmark“: „Salzburg war damals so gut wie fix Meister, wir hatten in der Meistergruppe die Leichtigkeit des Seins“, erinnert der Trainer. Diesmal sei die Situation eine gänzlich andere. „Salzburg hat jetzt Sturm Graz im Nacken, wir liegen nur einen Hauch vor Rapid, Austria und Klagenfurt.“ Es ist heute aber auch das Duell zweier Teams, die fünf der sechs Rückrunden-Spiele gewonnen haben und in der Rückrundentabelle auf Platz eins (WSG Tirol/16 Punkte/15:6-Tore) und zwei (Salzburg/16/11:2) liegen.