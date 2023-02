78-jähriger Radfahrer nach Hundebiss von Herrchen attackiert

Puchenau – Einen Hundebiss in den Unterschenkel erlitt ein 78-jähriger Radfahrer am Samstag in Puchenau. Im daraufhin entbrannten Streit trat der 73-jährige Hundehalter gegen das E-Bike seines Kontrahenten und schlug mit der Hundeleine auf ihn ein. Der frei laufende Herdenhund wurde erst vom Polizeihundeführer eingefangen und der Tierrettung übergeben. Sein Herrchen wurde angezeigt, der 78-jährige Radfahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (APA)