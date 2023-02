Polizei schoss im Berliner Hauptbahnhof auf jugendliche Ladendiebin

Berlin – Schockmoment im Berliner Hauptbahnhof: Als Beamte dort am Wochenende eine mutmaßliche Ladendiebin festnehmen wollen, eskaliert die Situation. Die Polizei schießt auf die Jugendliche, die ein Messer bei sich gehabt haben soll. Laut Polizeiangaben wird sie an der Hand getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Dort sei die Jugendliche weiterhin, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Zum Alter der Jugendlichen oder Details zum Vorfall machte der Sprecher am Sonntag keine weiteren Angaben.