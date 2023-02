Wampelerreiten in Axams und Umzüge von Kundl bis Matrei: Das war am Sonntag los in Tirol

Traditionelle Fasnachtsumzüge in Axams oder Sauens und zahlreiche Faschingspartys standen in Tirol auch am Sonntag auf dem Programm. Wir haben die besten Bilder und Videos für euch.

📍 Wampelerreiten in Axams

In Axams ging am Sonntag der große Fasnachtsumzug mit dem Wampelerreiten in Szene, der in dieser Form nur alle vier Jahre stattfindet. Rund 500 Maskierte und Tausende Zuschauer waren dabei. Der Faszination des gleichermaßen rauen wie geheimnisvollen Axamer Brauchtums mit seinen einzigartigen Figuren kann sich kaum jemand entziehen.





📸 Bildergalerie | Wampelerreiten in Axams

📽️ Videos | Wampelerreiten in Axams

© Denise Daum

📍 Faschingsumzug in Kundl

Traditionell einen großen Faschingsumzug hat Kundl zu bieten. Ab Mittag gab es wieder rund 60 selbstgebaute Festwägen zu bestaunen, die von den Faschingsgruppen durchs Ortszentrum gezogen werden.

📽️ Video | Faschingsumzug und Klimaproteste in Kundl

© Jasmine Hrdina

📍 Faschingsumzug in Matrei in Osttirol

Auch die Matreier hatten am Sonntag endlich wieder etwas zu lachen: Beim Faschingsumzug, organisiert von der Musikkapelle Matrei, ging es am Nachmittag rund. Weit über 20 Wägen und Fußgruppen unterhielten das Publikum mit bunten Kostümen, Witz und Ironie.

📽️ Video | Faschingsumzug in Matrei in Osttirol

© Catharina Oblasser

📍 Flitscherlaufen in Sautens

Auch in Sautens war am Sonntag einiges los. Alle drei Jahre findet dort nämlich der Flitschelarlauf statt. Geprägt wird das Fasnachtstreiben von der Figur des Flitschelars, einer Maske, die es nur in Sautens gibt. Auch die Fetzelar sind typisch für den Sautner Maschgararumzug.

